Иран решил не передавать Украине черные ящики Boeing

Иран пока не планирует передавать черные ящики со сбитого украинского Boeing за границу и самостоятельно занимается их расшифровкой, рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам Резайефара, сейчас специалисты в Иране пытаются самостоятельно расшифровывать данные бортового самописца: «Если нам это не удастся, есть вариант отправки ящиков в Украину и Францию. Но мы еще не приняли решение об их передаче за границу».

Ранее Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщил, что черные ящики сбитого Boeing отправят в Украину.