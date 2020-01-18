США получили от саудитов полмиллиарда на содержание войск

Согласно публикации, деньги были переведены в декабре 2019 года.

Саудовская Аравия выплатила США около 500 миллионов долларов за содержание американских солдат, дислоцированных на территории королевства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальный американский источник.

Неделю назад президент США Дональд Трамп заявил, что королевство "вложило на банковский счет" миллиард долларов. "Я сказал им: слушайте, вы очень богатая страна. Хотите еще войск? Я пошлю, но вам придется нам заплатить", - сказал он, пишет NEWSru.co.il.

Однако Пентагон не стал подтверждать заявление Трампа.

США не впервые перекладывают военные расходы на союзников. Согласно CNN, в 1990-1991 годах Саудовская Аравия и другие арабские государства Персидского залива предоставили американцам 36 миллиардов долларов на финансирование операции "Буря в пустыне".

Военный бюджет Саудовской Аравии составил в 2018 году 82 миллиарда долларов, став третьим в мире.