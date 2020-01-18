Беседовал: Эйнулла Фатуллаев 19:25

«Сейчас идет формирование нового миропорядка. И в строительстве новой системы должны принять участие все государства. В новом миропорядке всем будет место», - такое признание одного из величайших дипломатов прошлого века Генри Киссенджера в программе Михаила Гусмана «Формула власти» вызвало большой резонанс в мировом общественном мнении. Ведь один из архитекторов постялтинской мировой системы, идейный вдохновитель разрядки между США и СССР Г.Киссинджер в прошлом году признал в интервью М.Гусману крах единой системы баланса сил… Наша беседа с одним из ярких представителей российской журналистики М.Гусманом в канун его юбилея смещается из плоскости актуальных вызовов и угроз на постсоветском пространстве к направлениям современной мировой политической мысли, закономерностям распределения сфер влияния и потенциальной угрозе мировой войны в новой ужасающей форме гибридного противостояния. Еще в прошлом году Киссинджер уверял Гусмана, что миру не угрожает холодная война. А сегодня Гусман уверяет меня в отсутствии потенциальной опасности большой войны в нашем регионе, даже после вероломного убийства легендарного Касема Сулеймани. Представляем читателям haqqin.az вторую часть беседы с первым заместителем гендиректора ТАСС, автором всемирно известной программы «Формула власти» Михаилом Соломоновичем Гусманом. С первой частью можно ознакомиться по этой ссылке https://haqqin.az/oldage/167877

- Значит, unpredictable есть и в американской политике. А вы говорите, что для американцев важнее всего предсказуемость. - В день выборов президента США я был в Баку. Вылетал ночным рейсом из Азербайджана в Москву, и все еще лидировала Хиллари Клинтон. А за три часа ситуация полностью изменилась. Трамп стал побеждать. Но выборы в США имеют свою специфику. Несмотря на поражение, Хиллари Клинтон доказала, что женщина может стать президентом США. Ведь она набрала на три миллиона голосов избирателей больше, проиграв Трампу по выборщикам. Клинтон доказала, что американцы могут проголосовать и за женщину. Трамп – герой не моего романа, я не являюсь его поклонником. Более того, со многими в США обсуждал итоги первого правления Трампа, поражаясь, что ему приписывают успехи экономического бума. В США рост экономики не зависит от президента. Однако, безусловно, Трамп встряхнул американскую государственную систему. Вся пыль поднялась со дна. Кампания нынешнего года будет очень жаркой. - Но демократы по сей день не в силах выставить против Трампа достойного кандидата. А среди республиканцев – он первый среди равных. Кто? Кто сможет одолеть эксцентричного президента? 80-летний Байден или другой старик-социалист - Берни Сандерс? - Не согласен с вами, что демократы не в силах выставить достойного кандидата. Во-первых, кандидаты есть всегда. Во-вторых, есть пока не известные молодые кандидаты. Я не берусь судить, на ком остановят свой выбор демократы во время праймериз: на неизвестном молодом кандидате или Байдене с Сандерсом. Судя по последней информации, у Байдена уменьшается количество спонсоров, готовых финансово поддержать предвыборную кампанию. Но по опросам Трамп лидирует. - Возвращаюсь к своему предыдущему вопросу. Рассуждая о перипетиях американской и мировой политики, мы по-прежнему упоминаем борьбу лидеров, но не столкновение идей. Таким образом, мы признаем кризис социально-политических воззрений, девальвацию ценностных систем и сугубо прагматическую борьбу на платформе real politic. Либеральный мир осознал ошибочность вывода Фукуямы о конце истории. Неужели история только начинается? - Согласен. А ведь столько людей, даже целые поколения построили свою жизнь на этом учении, будучи убежденными в этой истине. Оказалось, Фукуяма ошибся. А вместе с ним ошиблось и поколение. - Вы заметили, что вехи и эпохи начинаются со знаковых событий, а не с календарных дат. Знаковым событием начавшегося года стало вероломное убийство Касема Сулеймани – политика планетарного масштаба, исламского Че Гевары. Впервые президент США взял на себя ответственность за физическое устранение официального лица другой страны. По сути, это был спланированный теракт. Казалось, мир оказался в шаге от глобальной войны. Но в последний миг победило благоразумие. Что спасло наш регион от апокалиптического сценария развития ситуации? - Кто его называл Че Геварой Востока? Вы? Это запредельная натяжка. Сулеймани был кем угодно, но только не романтиком. - Вы видели квартиру, в которой он жил? Это был аскет и истинный воин. - Скромность – не признак романтизма. Сулеймани был глубоко набожным и верующим человеком. А верующим людям несвойственно стремление к роскоши и богатству. Все святые писания предписывают скромность. Романтика и идеи латиноамериканских революционеров прошлого века несовместимы с радикальными идеями Сулеймани. Конечно, любая физическая расправа или убийство человека вне правового поля – это злодеяние. То есть эта часть вопроса даже не может быть оспорена. Но есть и второй аспект поднятого вопроса. Все зависит от аналитического угла зрения. С точки зрения ребят из бункера ЦРУ – все справедливо. А вот аналитики из КСИР рассматривают это событие с противоположной точки зрения. Наша позиция и наше понимание – это третий угол. Здесь нет абсолютной истины. Не хочу сказать, что в этом вопросе у каждого своя правда. Но по данному событию у каждого своя позиция. Мы не должны выражать свою позицию в силу своих симпатий или пристрастий. Мы, как беспристрастные аналитики, должны рассматривать этот вопрос без эмоций и с холодным рассудком. Поэтому я и сказал, что неправовое убийство – это зло. Но у каждой стороны своя позиция, и надо ее воспринимать. Что касается второй части вашего вопроса, то после убийства Сулеймани мир не был на грани войны. Я абсолютно уверен в этом. Первая мировая война началась не из-за убийства эрцгерцога Фердинанда. Это убийство стало поводом, последней каплей, ибо мир уже был готов к войне. И сейчас ни США, ни Иран не хотят войны. 16 ноября исполнилось бы сто лет легендарному послу СССР в США Анатолию Федоровичу Добрынину. Он на протяжении 24 лет работал послом в Вашингтоне. Я посвятил ему документальный фильм «24 года и 14 дней из жизни посла». Посмотрите обязательно этот фильм. Недавно состоялась премьера в Москве в кинотеатре «Октябрь». Фильм полностью посвящен Карибскому кризису. Нам разрешили, и мы рассекретили целую кучу документов в СССР и США. Из этих документов становится ясно, что ни Кеннеди, ни Хрущев не хотели войны. Ведь во время Карибского кризиса всему человечеству казалось, что мир находится не в шаге, а в часах и минутах от необратимой ядерной катастрофы. А на самом деле так и было. Мир был буквально в шаге от катастрофы. И только политическая воля и здравомыслие Джона Кеннеди и Хрущева, а также выдающийся дипломатический талант брата президента – Роберта Кеннеди и посла А.Добрынина по урегулированию Карибского кризиса спасли мир от ядерной чумы…