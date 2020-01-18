Эрдоган: Вопреки давлению Москва и Анкара завершили сделку по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в Берлине заявил о завершении сделки по ЗРК С-400, сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошедший, 2019 год мы очень хорошо оценили в том, что касается двусторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400», — приводит пресс-служба слова Эрдогана.

Кроме того, турецкий лидер обратил внимание на совместный проект по постройке АЭС в Турции. По его словам, это имеет очень важное значение для его страны.