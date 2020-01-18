Президент РФ Владимир Путин перед началом международной конференции по Ливии в Берлине поговорил на русском языке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Видеозапись беседы опубликовал RT.

Меркель и Гутерриш встречали участников саммита у входа в ведомство канцлера. Российский президент, выйдя из автомобиля, поздоровался с канцлером Германии, затем его поприветствовал генсек ООН.

"Он с тобой говорит по-русски?" - поинтересовалась канцлер ФРГ у Путина, услышав его диалог с Гутерришем.

"Чуть-чуть", - ответил Путин, одновременно проиллюстрировав свои слова жестом.