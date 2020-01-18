Парламент Иордании запретил израильский газ

Парламент Иордании проголосовал за запрет импорта газа из Израиля спустя несколько недель после начала его прокачки в королевство. Соответствующее голосование состоялось в воскресенье, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

В начале января Израиль начал экспортировать газ с морского месторождения Левиафан в соседние Иорданию и Египет – единственные две арабские страны, с которыми Иерусалим смог заключить мирные договора. Однако после заключения соглашения между Израилем и Иорданией в королевстве начались массовые акции протеста, пишет издание MIGnews.

Демонстранты упрекали правительство в отказе сотрудничать с рядом арабских государств, предлагавших помощь в снабжении топливом, и требовали полного аннулирования договора с "оккупантами", а также пересмотра подписанных ранее соглашений с Израилем.