Гуайдо едет на Давосский форум

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо планирует посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поездка Гуайдо в Европу начнется сразу после участия в конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдет в столице Колумбии 20 января. Кроме посещения ВЭФ, венесуэльский оппозиционер намерен принять участие в работе Межпарламентского союза в Брюсселе, передает ТАСС.

Отмечается, что Гуайдо надеется провести встречи с главой США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Агентство отмечает, что команда оппозиционера начала организацию данного тура еще в конце прошлого года.