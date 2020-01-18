Помпео: ливийцы сами должны решить свою судьбу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ливийцы сами должны решать, какое будет их будущее. Об этом он написал в своем Twitter.

«Настало время для ливийцев самим определиться, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками», — написал он.

Помпео добавил, что призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, общаясь друг с другом через внешних посредников, решая политические, экономические проблемы и проблемы безопасности, которые их разделяют.