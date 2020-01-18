США готовят санкции против Грузии?

"Как член Конгресса хочу сообщить вам о моей растущей обеспокоенности по поводу продолжающегося отклонения Грузии от демократических ценностей и связанного с этим ухудшения экономического процветания", - цитирует его "Новости-Грузия".

Отход Тбилиси от демократических ценностей и враждебное отношение к интересам американского бизнеса могут спровоцировать санкции в отношении правительства Грузии. Об этом говорится в открытом письме конгрессмена-республиканца Марквейна Маллина премьер-министру Грузии Георгию Гахария.

Конгрессмен подчеркнул, что разделяет позицию сопредседателя Группы друзей Грузии в американском парламенте, республиканца Адама Кинзингера, который также открыто обратился к Гахария по поводу провала избирательной реформы и использования силы против мирных протестов, передает "Вестник Кавказа".

Маллин заявил, что, невзирая на прогресс, достигнутый Грузией после приобретения независимости в 1991 году, в последние годы заметна устойчивая отрицательная тенденция в показателях демократической и свободной рыночной экономики, и в Америке она не прошла незамеченной. Парламентарий отметил также постоянное "сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию". По его словам, это происходит из-за того, что в Грузии "интересы американского и европейского бизнеса подвергались преследованиям и экспроприации". Как пример он назвал американскую нефтегазовую Frontera Resources, которая вела в Грузии разведку и добычу газа. В 2016 году компания пожаловалась, что власти страны ограничивают ее деятельность.

Также Маллин напомнил о недавнем скандале c удалением сотен поддельных аккаунтов в Facebook, связанных с правящей партией "Грузинская мечта": "Как было установлено, они были вовлечены в "скоординированное недостоверное поведение" для подавления в Грузии оппозиционных взглядов и развития антизападных настроений, особенно по отношению к США".

"Впервые в современной истории Грузии в контексте ассигнования ваша страна была упомянута властями США в негативном и предостерегающем контексте. Исходя из негативных тенденций, которые я описал, …растет чувство беспокойства, а также призывы к рассмотрению санкций и других карательных мер", - заявил Маллин.