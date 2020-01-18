Поездка в Баку закончилась для Хулио Сезара 12 годами тюрьмы haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 53-летнего гражданина Бразилии Хулио Сезара Де Лима Медейроса, обвиняемого в контрабанде и незаконном обороте наркотиков.
Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании был зачитан приговор.
Согласно материалам дела, Хулио Сезар в апреле прошлого года, вступив в Сан-Паулу в преступный сговор с неизвестными следствию людьми, транзитом через несколько стран доставил в Баку 2 килограмма кокаина. Хулио Сезару было поручено в Баку передать этот кокаин другому члену преступной группы. Хулио Сезар привез два килограмма кокаина в Азербайджан рейсом Доха-Баку.
Подсудимый Хулио Сезар не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях ни в ходе следствия, ни во время судебного разбирательства. В своих показаниях он заявил, что поиски работы привели его в криминальный квартал Сау Бразу, где двое незнакомцев предложили ему заработать – отправиться в Баку и отвезти туда пустой чемодан. За это ему пообещали 5 тысяч долларов: «Я согласился на это предложение. Один из них передал мне билет до Баку и обратно, чемодан, который я должен был отвезти, и сказал, что в Баку я размещусь в отеле Swan, где у меня и должны будут забрать чемодан».
Когда Хулио Сезар спросил у заказчиков, почему нужно везти пустой чемодан, ему ответили, что чемодан изготовлен из особо дорогого материала, потому и столь важно его доставить в Баку.
После прибытия в Баку во время прохождения таможенного контроля сотрудники таможни проверили чемодан бразильца рентгеном, после чего ему предложили пройти в служебный кабинет.
«Они открыли борта чемодана, и за ними были завернутые в фольгу пакеты. Я не знал, что в пакетах. Я просто должен был в отеле отдать чемодан и за это мне должны были дать 5 тысяч долларов», - заявил бразилец в суде.
Суд не счел показания подсудимого убедительными и признал их как способ самозащиты. По данным судебно-медицинской экспертизы, Хулио Сезар не страдает наркоманией и не нуждается в принудительном лечении.
Допрошенный в качестве свидетеля Орхан Гусейнов в своих показаниях заявил, что является арендатором трехзвездочного отеля Swan.
По его словам, 2 мая 2019 года на сайте отеля ekspediya.com некое лицо забронировало номер в отеле с 8 по 9 мая: «Кто забронировал и кто должен был переночевать в номере, установить через систему было невозможно. Никакой информации не было. Были указаны лишь имя, фамилия и дата приезда гражданина. Человек, который должен был приехать в отель в этот день, не прибыл, и никто о нем не спрашивал».
Решением суда гражданин Бразилии Хулио Сезар Де Лима Медейрос был приговорен к 12 годам тюремного заключения.