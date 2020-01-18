Согласно материалам дела, Хулио Сезар в апреле прошлого года, вступив в Сан-Паулу в преступный сговор с неизвестными следствию людьми, транзитом через несколько стран доставил в Баку 2 килограмма кокаина. Хулио Сезару было поручено в Баку передать этот кокаин другому члену преступной группы. Хулио Сезар привез два килограмма кокаина в Азербайджан рейсом Доха-Баку.

Подсудимый Хулио Сезар не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях ни в ходе следствия, ни во время судебного разбирательства. В своих показаниях он заявил, что поиски работы привели его в криминальный квартал Сау Бразу, где двое незнакомцев предложили ему заработать – отправиться в Баку и отвезти туда пустой чемодан. За это ему пообещали 5 тысяч долларов: «Я согласился на это предложение. Один из них передал мне билет до Баку и обратно, чемодан, который я должен был отвезти, и сказал, что в Баку я размещусь в отеле Swan, где у меня и должны будут забрать чемодан».

Когда Хулио Сезар спросил у заказчиков, почему нужно везти пустой чемодан, ему ответили, что чемодан изготовлен из особо дорогого материала, потому и столь важно его доставить в Баку.

После прибытия в Баку во время прохождения таможенного контроля сотрудники таможни проверили чемодан бразильца рентгеном, после чего ему предложили пройти в служебный кабинет.