Джонсон Путину: нормальных отношений не будет, пока...

Нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном по итогам встречи на полях конференции по Ливии в Берлине.

"Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность", - цитирует ТАСС сообщение канцелярии.

Джонсон также заявил, что "изменения в позиции Великобритании по Солсбери не произошло".

Лондон считает, что Москва стоит за попыткой отравления в 2018 году экс-полковника ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.