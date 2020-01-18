Севгию отправили обратно в Россию
18-летняя гражданка РФ азербайджанского происхождения Севгия Субхани Исмаилова, насильно привезенная матерью из России в Баку, вернулась на родину.
Как сообщает Report, девушку ранее поместили в приют общественного объединения помощи женщинам "Темиз дунья", где ей вернули отнятые матерью документы.
Сегодня Исмаилова, безопасность которой на высоком уровне была обеспечена сотрудниками Главного управления полиции города Баку, вместе с прибывшим из России законным представителем была отправлена в Москву. Глава пресс-службы ГУПГБ майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил агентству данный факт.