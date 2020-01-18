Путин: Россия и Турция научились договариваться

Москва и Анкара научились находить приемлемые для обеих сторон компромиссы, что является примером конструктивного сотрудничества, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине.

По его словам, у России и Турции «действительно выстроились очень добрые, конструктивные, доверительные отношения практически по всем направлениям работы». «Диалог всегда идет непросто, по-деловому, но мы научились договариваться, искать и находить приемлемые для обеих сторон компромиссы», — цитирует его РИА Новости.

По мнению российского президента, это очень хороший пример конструктивного сотрудничества между соседями.