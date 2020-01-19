Сарадж отказался от встреч и переговоров с Хафтаром

Глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров в Берлине с главой так называемой ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Об этом сообщил ливийский телеканал "Аль-Ахрар".

Формат организованной Германией и ООН берлинской конференции по урегулированию в Ливии с участием глав государств и правительств ряда стран, а также представителей международных организаций изначально не предусматривал участие основных сторон ливийского конфликта. Согласно планам правительства ФРГ, Хафтар и Сарадж не принимают участие в основных дискуссиях, но, "как ожидается, будут привлечены к работе саммита в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ", передает ТАСС.

Однако, как отмечает ливийский информационный портал "Аль-Васат", организаторы "испытывают большие трудности с тем, чтобы подключить Хафтара к дипломатическим усилиям, особенно после того, как он покинул московскую встречу 13 января, отказавшись подписывать соглашение о прекращении огня".

"Аль-Ахрар" приводит некоторые высказывания Сараджа, который, в частности, предупредил, что "успех соглашения по прекращению боевых действий будет напрямую зависеть от вывода "сил агрессора" (Хафтара). Кроме того, он потребовал "четких механизмов контроля за режимом прекращения огня".