Иран запустит в космос два спутника

Иран подготовил к запуску два искусственных спутника Земли, которые уже прошли соответствующие испытания, сообщил министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

В своем Твиттере он написал, что вскоре они будут доставлены на стартовую площадку. Министр назвал это "важным шагом в области исследований", однако о планируемом времени пуска не сообщил, передает Интерфакс.

Иранские государственные СМИ информируют, что 90-килограммовые спутники Zafar оснащены четырьмя цветными камерами высокого разрешения и будут отслеживать и передавать данные о природных ресурсах, а также о развитии сельского хозяйства и окружающей среды.