Почему Эрдоган покинул конференцию по Ливии

Администрация президента Турции прокомментировала информацию немецкого агентства DPA о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган покинул международную конференцию по Ливии, которая проходит сегодня в Берлине.

"Речи о том, что президент Эрдоган преждевременно покинул конференцию, не идет. Он просто не стал оставаться на ужин участников конференции", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в канцелярии Эрдогана.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум десяти глав государств и правительств.