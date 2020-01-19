Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу сотрудников компании по трудоустройству ELIV Эльвина Магеррамова, Меджида Меджидова и Джейхуна Галабекова, обвиняемых в мошенничестве в отношении 211 человек.

Адвокат обвиняемого Э. Магеррамова подал ходатайство о замене ареста подсудимого в качестве меры пресечения на домашний арест. Потерпевшие выступили против удовлетворения данного ходатайства: «Всех нас обманули. Пусть вернут наши деньги. Мы требуем назад наши деньги».

Суд не удовлетворил ходатайство. Судебное заседание назначено на 24 января.

Согласно обвинительному заключению, группа лиц подала жалобу в полицию по поводу присвоения обманным путем их денег сотрудниками компании по трудоустройству ELIV. На основании этих обращений было возбуждено уголовное дело по факту обмана граждан и присвоения мошенническим путем их денег.

В результате оперативно-розыскных мер было установлено, что преступление совершено организованной группой лиц, созданной жителем Баку Меджидом Меджидовым. Другие члены группы - жители столицы Эльвин Магеррамов и Джейхун Галабеков были задержаны полицией.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 211 человек.

Всем троим предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.