Беспорядки в Ливане: президент собирает экстренное совещание

Ливанское отделение Красного креста сообщило, что в ходе столкновений пострадали около 70 человек, из них 30 были доставлены в больницы, остальным медицинскую помощь оказали на месте.

В воскресенье в Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией. Митингующие требуют формирования правительства технократов, которое смогло бы вывести страну из экономического тупика, передает NEWSru.co.il.

МВД Ливана сообщило, что правоохранители применили сегодня в Бейруте водяные пушки для разгона активистов протестного движения. Демонстранты пытались пробиться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль, но полицейские их туда не пустили. Ранее протестующие заявили, что хотят захватить парламент и потребовать проведения досрочных выборов.

В связи с создавшейся в стране напряженной обстановкой президент Ливана Мишель Аун проведет в понедельник совещание по безопасности, сообщает пресс-служба президента. "В связи с последними событиям президент Мишель Аун в понедельник возглавит собрание по безопасности в Баабде, на котором будет присутствовать министр обороны Ильяс Бусааб, министр внутренних дел Рая Аль-Хасан и главы военных ведомств и служб безопасности", - отмечается в пресс-релизе, полученном РИА Новости.

В воскресенье Аун встретился с назначенным премьер-министром Хасаном Диябом и обсудил процесс формирования нового правительства и последние предложения. По окончании совещания никаких комментариев и заявлений не было.