Наступит ли в Ливии мир после встречи в Берлине?

Участники конференции призвали осуществить "способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными", а также призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране.

Участники международной конференции по Ливии призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи. Об этом говорится в принятом итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине, сообщает ТАСС.

Кроме того, было призвано разоружить военизированные группы или включить их в госструктуры безопасности, что должно решаться на индивидуальной основе.

Участники конференции приветствовали снижение насилия после инициативы о перемирии от 12 января, а также договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в страну. Было призвано усилить меры по прекращению огня в Ливии, "восстановить монополию государства на законное применение силы", создав "единые ливийские национальные силы безопасности, полицию и вооруженные силы под центральным гражданским руководством".

На встрече призвали все стороны "гарантировать безопасность нефтяных объектов и воздержаться от любых враждебных действий против нефтяной инфраструктуры". Также подчеркивается, что только "Национальная нефтяная корпорация (ННК) является единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии" в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, принятыми в 2015 и 2018 годах.

Участники конференции обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии: "Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру".

Также было предложено создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи.