В Украине рассказали о сложных переговорах с Ираном

Переговоры Украины с иранской стороной о передаче Киеву черных ящиков для расшифровки все еще продолжаются и проходят сложно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные", - цитирует пресс-служба СНБО заявление Данилова.

Секретарь СНБО обратился к представителям всех СМИ с просьбой "занимать взвешенную и ответственную позицию при освещении вопроса о возвращении в Украину черных ящиков самолета": "Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность".

Ранее в воскресенье глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Тегеран еще не принял решения об отправке черных ящиков украинского лайнера за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы.