Главы погранслужб Азербайджана и Ирана обсудили безопасность на границе фото
В воскресенье в азербайджанской Астаре состоялась рабочая встреча делегаций Государственной пограничной службы Азербайджана и Пограничных войск Исламской Республики Иран. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.
Делегацию с азербайджанской стороны возглавлял генерал-полковник Эльчин Гулиев, с иранской - главнокомандующий погранвойсками ИРИ генерал-майор Касем Резаи. Отмечается, что подобные переговоры стали уже традиционными, и стороны положительно оценили их значение.
Делегации обменялись мнениями о текущей работе на государственной границе в условиях происходящих в регионе событий, обсудили вопросы безопасности границ, а также организации погранконтроля на пропускных пунктах. Также главы погранслужб обсудили трансграничную преступность, подчеркнули важность дальнейшего развития взаимного сотрудничества для эффективной реализации стоящих перед обоими ведомствами задач.
На встрече обсуждались шаги по улучшению пограничной инфраструктуры и ускорению процедур погранконтроля. Эти меры связаны с развитием международных транспортных проектов, в которых участвуют Азербайджан и Иран. Руководители погранслужб подчеркнули важность борьбы с незаконной деятельностью на государственной границе и обеспечения обмена информацией, а также продолжения сотрудничества в Каспийском море.