Беспилотники атаковали российскую авиабазу в Сирии

Три беспилотника совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, сообщили в Минобороны РФ.

Как пишет «Коммерсант», средства ПВО отразили нападение, пострадавших нет. «Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет»,— заявили в российском военном ведомстве.

Атака произошла «с наступлением темного времени суток». Беспилотники приближались к авиабазе с северо-восточного направления.