Зеленский об антисемитизме в Украине: «У меня еврейская кровь. И я президент...»

В ходе интервью журналист поднял тему Холокоста и строительства мемориального комплекса в Бабьем Яру, отметив, что был в двух киевских синагогах и удивился отсутствию охранников. Прихожане ему пояснили, что в Украине нет антисемитизма.

На вопрос, не опасаются ли украинцы, что их обвинят в преступлениях Холокоста, Зеленский привел данные опроса Pew Research Center, который показал, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе.

«У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру», - сказал глава украинского государства.

На вопрос израильского издания, соблюдались в его семье религиозные традиции, Владимир Зеленский ответил, что в Советском Союзе не существовало религии.