В городе Гонолулу на Гавайских островах произошла стрельба, погибли как минимум двое полицейских, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Hawaii News Now.

Как сообщили журналистам источники в полиции, пока точно неизвестно, что привело к стрельбе, предположительно, подозреваемого выселили из дома, в котором он проживал. После этого он ударил ножом хозяина дома, а когда на место инцидента прибыла полиция, открыл стрельбу. Двое раненых полицейских были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии и впоследствии скончались.

Злоумышленник после этого поджег дом. Пламя охватило соседние постройки, загорелось несколько машин. На месте происшествия работают пожарные.

О том, был ли подозреваемый задержан или ликвидирован, пока не сообщается.