Согласно информации, ехавшая на вызов машина скорой помощи города Сумгаит столкнулась с легковым автомобилем. У приехавшей для перевозки раненых другой машины скорой помощи оказалась неисправна тормозная система, и в результате она врезалась в совершившие ДТП автомобили. В свою очередь в приехавшую к месту происшествия третью машину скорой помощи врезался ехавший по встречной Mercedes.

В целом столкнулись пять автомобилей, пострадали семь человек. Трое из пострадавших – сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи города Сумгаит. Все пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование.