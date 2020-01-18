Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.