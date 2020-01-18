ЧП в российском отеле: пятеро погибших Видео
Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле "Карамель" в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в Индустриальном районе на улице Советской Армии, дом 21.
Тела нашли после того, как из помещения откачали горячую воду.
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю в связи с ЧП возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, говорится в информации, размещенной на сайте Следственного комитета России.
"Предварительно установлено, что ночью 20 января 2020 года в Индустриальном районе города Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено. По предварительным данным, в результате происшествия погибли не менее пяти человек, еще трое человек с ожогами доставлены в больницу", - уточняется в сообщении.