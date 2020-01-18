Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:28

Участники прошедшего 19 января в немецкой столице саммита по Ливии обговорили конкретные шаги по достижению перемирия, и согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Официальный Берлин ликует – пришел звездный час немецкой дипломатии, по размаху и уровню участников прошедшая в воскресенье конференция по Ливии стала самой крупной международной встречей на территории Германии со времен саммита «большой двадцатки», G-20, летом 2017 года. Крыши зданий, прилегающих к правительственному кварталу в центре Берлина, пестрели «желтыми человечками» - полицейские в ярких жилетах оцепили правительственный квартал. В воздухе над резиденцией канцлера висел вертолет, реку Шпрее заблокировали для прогулочных теплоходов, вместо них дежурство несли катера полиции – статус события как мирового и судьбоносного оформлен был качественно, с немецкой педантичностью.

«Мы нашли ключ к решению конфликта в Ливии», - сказал спустя пять часов после начала мероприятия глава немецкого МИД Хайко Мас. – «Осталось вставить ключ в замок и повернуть его». По форме – звучит очень оптимистично, по сути – получается какая-то современная версия приключений Буратино с ливийской спецификой. Вроде и золотой ключик найден – хотя это неточно, но куда и кому его вставлять, да еще и как проворачивать, где именно находится заветная каморка папы Карло с нарисованным на холсте очагом – совершенно неясно. Участников вчерашнего саммита, делающих всевозможные оптимистичные заявления, чисто по-человечески понять вполне можно. Масштаб мероприятия, затраты на его подготовку и проведение, поистине звездный состав его участников – лидеры и высшие чиновники более десятка стран, Великобритании, Франции, США, Китая, России, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта, Алжира, а также представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств - просто обязывают объявить вчерашнюю конференцию успешной и «держать улыбку». Ведь даже капризный ренегат-фельдмаршал Халифа Хафтар на нее прибыл и даже высидел до конца мероприятия, не сбежал – что ж еще нужно? Пусть они с Фаизом Сарраджем и находились в разных комнатах, совершенно не общаясь, и даже от встречи с Ангелой Меркель в формате «на троих» отказались – но кто знает, вдруг на следующем мероприятии они даже пройдут одним коридором? Надежда на лучшее – она ведь умирает последней. И все же трудно удержаться от того, чтобы не сунуть ложечку дегтя в этот бочонок с медом. Тем более что это совершенно не требует особых усилий, достаточно задать всего один вопрос: а до чего, в сухом остатке, договорились-то за без малого пять часов Берлинского сидения? И тут начинается нечто невнятное. В сегодняшнем вечернем выпуске haqqin.az мои коллеги, с присущей им дотошностью и вниманием к деталям и нюансам, разберут прошедший в воскресенье саммит по Ливии. Сейчас же ограничусь замечанием, что единственным сколько-нибудь конкретным решением было принципиальное согласие участников конференции отказаться от дальнейших поставок оружия и живой силы воюющим сторонам. Два важнейших и вытекающих из этого «принципиального согласия» вопроса - вывод иностранных войск и наемников частных компаний, которые уже находятся на территории Ливии и участвуют в боевых действиях, а также возможные санкции за нарушение эмбарго на поставки оружия конфликтующим сторонам – вообще остались, что называется, за кадром.

То есть, состоявшееся пресловутое «принципиальное согласие» никого, по большому счету, ни к чему не обязывает и апеллирует исключительно к доброй воле внешних системных участников ливийского конфликта. В международных отношениях это не работает от слова «совсем». Противоречия между иностранными спонсорами воюющих сторон столь велики, а ставки в «ливийской партии» для них столь высоки, что надеяться на их альтруизм означает быть законченным оптимистом-мечтателем, живущим в параллельной Вселенной. Из этой же серии благопожеланий и принятое на Берлинской конференции решение о создании комитета по мониторингу прекращения огня по формуле «5+5» - то есть по пять представителей с каждой стороны. Причем, как было заявлено на итоговой пресс-конференции, Халифа Хафтар наконец-то огласил имена своих пятерых представителей в этом комитете. Это обстоятельство, вроде бы, должно радовать, но только того, кто не знает об одной черте характера «ливийского Наполеона». Нет, речь не о его упрямстве, обидчивости и непостоянстве, ставшими уже «притчей во языцех». Речь о том, что он истинный хозяин любых своих слов – как их дает, так их и забирает. Безо всякой рефлексии на тему того, как к этому отнесутся все остальные.