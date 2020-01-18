Ильхам и Мехрибан Алиевы почтили память шехидов 20 Января
В День всенародной скорби президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января, сообщает АзерТАдж.
В День всенародной скорби президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января, сообщает АзерТАдж.
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