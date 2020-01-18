Стрельба в ночном клубе в США : есть убитые

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас в воскресенье вечером. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По его данным, еще пять человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в больнице, состояние троих оценивается как критическое.

В настоящее время полиция ведет поиски подозреваемого. По предварительной информации, причиной инцидента стала ссора между посетителями клуба.