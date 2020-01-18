В Ленкоранском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Report.

Согласно информации, на 196-м километре дороги Алят - Астара - граница с Ираном в селе Гирдани столкнулись большегрузный автомобиль, которым управлял гражданин России, и автомобиль «ГАЗель», за рулем которого находился житель Джалилабадского района Азербайджана.

В результате аварии автомобиль «ГАЗель» загорелся, и его водитель сгорел заживо. Пострадал пассажир автомобиля - житель села Алар Джалилабадского района Джафаров Халим Гуламали оглу, 1981 года рождения.

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

По факту ведется расследование.