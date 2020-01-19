Похоже, азербайджанская киноаудитория сегодня переживает культурную революцию. Между тем еще недавно рекордсменами кассовых сборов были сугубо развеселые, с примитивным сюжетом, обделенные художественным содержанием и настоящим, а не рассчитанным на пустое зубоскальство юмором фильмы производства Bozbash Pictures и подобных ей компаний.

И действительно, в последние лет десять народ валом валил на картины типа «Qız qaçırma», «Ağ tük», «Leninin başı», «Bir xalanın sirri» и др. В топе отечественных зрительских предпочтений не было ни одного голливудского, европейского или российского фильма…

Но вот, судя по проведенному haqqin.az опросу ведущих киносетей Азербайджана, в 2019 году произошел крутой поворот вкусов азербайджанского зрителя в сторону качественного кино. Как утверждают в сети кинотеатров Park Cinema, в минувшем году наибольшее количество зрителей набрала турецкая мелодрама – «Чудо в камере №7» (Yedinci Kogustaki Mucize), затем следует американская анимация «Король-Лев» (The Lion King), а также голливудская лента «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame). Вся эта кинопродукция тоже далеко не номинанты «Оскара» и других престижных конкурсов, но все же не поделки Bozbash Pictures.