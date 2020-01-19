Азербайджанский зритель возвращается к качественному кино наши заметки
Похоже, азербайджанская киноаудитория сегодня переживает культурную революцию. Между тем еще недавно рекордсменами кассовых сборов были сугубо развеселые, с примитивным сюжетом, обделенные художественным содержанием и настоящим, а не рассчитанным на пустое зубоскальство юмором фильмы производства Bozbash Pictures и подобных ей компаний.
И действительно, в последние лет десять народ валом валил на картины типа «Qız qaçırma», «Ağ tük», «Leninin başı», «Bir xalanın sirri» и др. В топе отечественных зрительских предпочтений не было ни одного голливудского, европейского или российского фильма…
Но вот, судя по проведенному haqqin.az опросу ведущих киносетей Азербайджана, в 2019 году произошел крутой поворот вкусов азербайджанского зрителя в сторону качественного кино. Как утверждают в сети кинотеатров Park Cinema, в минувшем году наибольшее количество зрителей набрала турецкая мелодрама – «Чудо в камере №7» (Yedinci Kogustaki Mucize), затем следует американская анимация «Король-Лев» (The Lion King), а также голливудская лента «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame). Вся эта кинопродукция тоже далеко не номинанты «Оскара» и других престижных конкурсов, но все же не поделки Bozbash Pictures.
В сети кинотеатров 28 Cinema кассовый рекордсмен - «Мстители: Финал», затем диснеевский фантастический боевик с Анджелиной Джоли - «Malefisenta». И на третьей позиции по посещаемости также американский приключенческий блокбастер «Аквамен».
В концентре «Низами» наибольшее число зрителей собрала местная комедия «Əfsanə qayıdır», на втором месте турецкие «Чудо в камере №7», а на третьем также турецкий «Recep İvedik 6».
Как считает кинокритик Айдын Кязимзаде, рост посещаемости зарубежного кино свидетельствует о том, что в кинотеатры стали приходить новые зрители.
«За последние годы низкопробные кинокомедии, продолжение которых ежегодно снимают, вконец испортили вкусы наших молодых зрителей. Эти поистине безобразные с точки зрения вкуса и художественных достоинств фильмы дискредитирует отечественное кино. Потому-то люди среднего и старшего поколения сегодня вздыхают - какими же замечательным были наши фильмы в прошлом. И они правы: кино должно развивать вкусы, а не прививать современному зрителю примитивные инстинкты и почитание откровенной халтуры», - убежден А.Кязимзаде.
Те, кто завороженно смотрит все серии и хихикает, cкажем, на «Qız qaçırma», не пойдет на европейский или голливудский фильм. Их предпочтения закончились на Bozbash Pictures. «А сегодня, судя по всему, в кинотеатры пошла молодежь с более творческим мышлением. Это только радует», - говорит кинокритик.