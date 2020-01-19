Алхас Исмаилов, отдел социума 11:37

На азербайджанском рынке услуг такси сегодня наблюдается высокая конкуренция, причем не только в столице, но и в регионах. Это быстро растущий и выгодный для предпринимателей сектор экономики, и потому компаний, оказывающих услуги такси, в стране с каждым днем все больше. И вперед вырываются те, кто прибегает к цифровизации своей деятельности, обеспечивают которую такси-агрегаторы – компании, осуществляющие прием и передачу заказов на перевозку пассажиров или багажа.

Но как это сказывается на качестве обслуживания пассажиров, стоимости проезда в такси, наконец, на безопасности на дорогах? Основная борьба за пассажиров на этом рынке в нашей стране разворачивается между несколькими самыми крупными игроками – «189», «5000», американским Uber и эстонским Bolt. Но все они работают главным образом в Баку, а в регионах никак не представлены. На проблемы в этой сфере обратил, встречаясь с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, глава государства Ильхам Алиев. В ходе встречи президент поинтересовался, насколько каждый город республики обеспечен службой такси, как обеспечивается безопасность на дорогах, каким образом осуществляется регулирование этой сферы.

«Мы должны убедиться, что во всех наших городах, в первую очередь, есть современные службы такси. Необходимо организовать современные стоянки такси, обучение водителей, их медицинский осмотр. Как и в каждой области, нам нужно перейти здесь к карточным расчетам, должны быть установлены таксометры», - указал президент И.Алиев. Еще более активное задействование системы агрегаторов такси полностью отвечает требованиям, высказанным главой государства. Одним из преимуществ агрегаторов является постепенная легализация этого сектора рынка пассажироперевозок. Происходит это потому, что к их услугам в качестве перевозчика может прибегнуть не только официально зарегистрированный таксомоторный парк, имеющий всю инфраструктуру для отслеживания состояния водителя и машины, но и любой автовладелец, имеющий смартфон. Оборотная же сторона медали такого бизнеса в том, что деятельность таксомоторных парков (в отличие от городского общественного транспорта) почти никак не регулируется. А еще водители нередко плохо знают город, потому что приезжают в Баку из регионов на заработки, но при этом работают по 12-15 часов в сутки, отдавая агрегаторам определенный процент за информационные услуги. Негативным моментом деятельности агрегаторов является и то, что эти фирмы практически не несут ответственности за действия водителей, которые пользуются их информационными услугами. В случаях ДТП в связи с этим нередко возникают остро-конфликтные ситуации. Тем не менее услуги агрегаторов, несомненно, эффективны. Во всяком случае с началом работы таких компаний в Баку несколько снизилась стоимость поездок в такси. Если два-три года назад поездка по центру столицы продолжительностью примерно 10-17 минут могла обойтись в сумму не менее 6-8 манатов, то сегодня можно потратить вдвое меньше.