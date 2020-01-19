Ильхам Алиев не обошел и такси по следам выступлений президента
На азербайджанском рынке услуг такси сегодня наблюдается высокая конкуренция, причем не только в столице, но и в регионах. Это быстро растущий и выгодный для предпринимателей сектор экономики, и потому компаний, оказывающих услуги такси, в стране с каждым днем все больше. И вперед вырываются те, кто прибегает к цифровизации своей деятельности, обеспечивают которую такси-агрегаторы – компании, осуществляющие прием и передачу заказов на перевозку пассажиров или багажа.
Но как это сказывается на качестве обслуживания пассажиров, стоимости проезда в такси, наконец, на безопасности на дорогах?
Основная борьба за пассажиров на этом рынке в нашей стране разворачивается между несколькими самыми крупными игроками – «189», «5000», американским Uber и эстонским Bolt. Но все они работают главным образом в Баку, а в регионах никак не представлены.
На проблемы в этой сфере обратил, встречаясь с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, глава государства Ильхам Алиев. В ходе встречи президент поинтересовался, насколько каждый город республики обеспечен службой такси, как обеспечивается безопасность на дорогах, каким образом осуществляется регулирование этой сферы.
«Мы должны убедиться, что во всех наших городах, в первую очередь, есть современные службы такси. Необходимо организовать современные стоянки такси, обучение водителей, их медицинский осмотр. Как и в каждой области, нам нужно перейти здесь к карточным расчетам, должны быть установлены таксометры», - указал президент И.Алиев.
Еще более активное задействование системы агрегаторов такси полностью отвечает требованиям, высказанным главой государства. Одним из преимуществ агрегаторов является постепенная легализация этого сектора рынка пассажироперевозок. Происходит это потому, что к их услугам в качестве перевозчика может прибегнуть не только официально зарегистрированный таксомоторный парк, имеющий всю инфраструктуру для отслеживания состояния водителя и машины, но и любой автовладелец, имеющий смартфон.
Оборотная же сторона медали такого бизнеса в том, что деятельность таксомоторных парков (в отличие от городского общественного транспорта) почти никак не регулируется. А еще водители нередко плохо знают город, потому что приезжают в Баку из регионов на заработки, но при этом работают по 12-15 часов в сутки, отдавая агрегаторам определенный процент за информационные услуги.
Негативным моментом деятельности агрегаторов является и то, что эти фирмы практически не несут ответственности за действия водителей, которые пользуются их информационными услугами. В случаях ДТП в связи с этим нередко возникают остро-конфликтные ситуации.
Тем не менее услуги агрегаторов, несомненно, эффективны. Во всяком случае с началом работы таких компаний в Баку несколько снизилась стоимость поездок в такси. Если два-три года назад поездка по центру столицы продолжительностью примерно 10-17 минут могла обойтись в сумму не менее 6-8 манатов, то сегодня можно потратить вдвое меньше.
Эксперт в области транспорта Шахин Балаев в беседе с haqqin.az прежде всего выразил свое полное согласие с замечаниями президента по работе такси, подчеркнув их актуальность и конкретность.
В частности, это касается и агрегаторов, чьи деятельность, указал Балаев, по сути, бесконтрольна, а потому они нередко позволяют себе необоснованно завышать цены, а сам процесс ценообразования остается непрозрачным и никем нерегулируемым.
«Некоторые водители такси, работающие с агрегатором, отказываются от безналичных расчетов, даже порой высаживают пассажиров, не имеющих банковской карточки.
Темпы роста рынка таксомоторных услуг свидетельствуют о необходимости усиления государственного контроля за деятельностью агрегаторов. Пора уже обозначить законодательные меры, которые обяжут агрегаторов принять на себя ответственность за организацию перевозок, а не только за оказание информационного обеспечения водителей. Это, безусловно, будет на руку крупным игрокам рынка – мелкие вряд ли смогут выполнить в полной мере подобные условия. Но это точно будет способствовать повышению качества оказываемых услуг, снижению аварийности на дорогах с участием такси и уменьшению платы за проезд», - считает эксперт.
Еще одним важным аспектом должны стать меры, которые обяжут контролировать состояние автомобилей и здоровье самих водителей, стимулировать безналичные расчеты и пр., что также будет способствовать снижению аварийности и повышению безопасности на дорогах, - уверен Балаев. - Разумеется, рост рынка возможен только при условии расширения использования телекоммуникации и интернета в регионах – без этого основной рост рынка такси будет сфокусирован только на Баку».