Кандидат в депутаты в 35-ом избирательном округе Хатаинского района, председатель партии «Умид» Игбал Агазаде провел очередную встречу с жителями проспекта Гянджи. Выступивший перед сотнями жителей кандидат рассказал о проблемах и этого избирательного округа, и всей страны в целом, а также о путях решения этих проблем.

Вначале присутствующие почтили минутой молчания память шехидов, погибших в результате кровавой резни мирного населения, устроенной Советской Армией в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Рассказывая о трагедии 20 Января, ветеран карабахской войны Игбал Агазаде отметил, что он сам готов стать шехидом во имя Родины.

«Если мы вспомним историю, то увидим, что азербайджанский народ терял свои земли и молчал. И из-за нашего молчания в очередной раз на наши земли положили глаз. И если мы будем молчать по Карабаху, то потеряем очередные территории. Мы должны освободить наши земли от оккупации – мирным путем или же военным. Я в свои 20 лет отправился в Карабах воевать. Прошло 30 лет и если нужно – то и сейчас я готов отправиться воевать», - сказал Игбал Агазаде.

Затем Игбал Агазаде выслушал избирателей и ответил на их вопросы. Избиратели заявили, что поддерживают его и обязательно проголосуют за него на выборах.