Несколько дней назад мы рассказали о встрече главы Центрального банка Азербайджана Эльмана Рустамова с представителями банков и предпринимателями. Главный банкир ознакомил их с создавшейся ситуацией и предстоящими изменениями на финансовом рынке страны. Информацию главного банкира страны предприниматели выслушали внимательно, критически взвешивая каждую его фразу. Ведь у бизнеса свои жалобы на банковскую систему и, нужно отметить, весьма основательные.

Такая картина сохраняется и сегодня, о чем поведал президент Конфедерации предпринимателей Мамед Мусаев. По его словам, в ходе проведенного в конце прошлого года опроса значительная часть предпринимателей высказалась за смягчение действующих кредитных процентов, высказав конкретные предложения. В частности, основная сложность в получении кредитов лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью в регионах, связана с залоговой системой. Признание домов и земель в районах как недвижимости в качестве залога так полностью и не реализовано. Предприниматели не могут использовать и систему залога движимого имущества. В результате соотношение кредитов частного сектора к валовому внутреннему продукту страны очень низкое.

Так, предпринимателями были подняты проблемы в связи с высокой процентной ставкой и залогом при получении кредитов в банках, о чем не раз писал и haqqin.az. Правда, сам Центробанк в течение последних двух лет поэтапно снизил свою учетную ставку вдвое – с 15% до 7,5%. Но это, как не раз признавался и сам Рустамов, не очень-то стимулировало коммерческие банки поступать таким же образом. Хотя кредиты и подешевели немного, но снижение кредитных процентов было явно не адекватным. Со стороны могло казаться, что Центробанк умышленно идет навстречу банкирам, которые, получая у него дешевые кредиты, продают их предпринимателям по старым ставкам. Банкиры наживаются, а бизнес продолжает испытывать кредитный голод.

Это наглядно видно при сравнении с аналогичными показателями стран Европы и даже соседних государств. Так, в соседней Грузии соотношение кредитов частного сектора к ВВП составляет 62,6%, в России – 75,9%, а в Азербайджане этот показатель в разы меньше - всего 20,8%. И если до конца прошлого года надзор за финансовыми рынками страны, в том числе и процентами банковских кредитов, осуществляла Палата финнадзора, то после ее ликвидации эти функции перешли к Центробанку. И сегодня уже Эльману Рустамову предстоит не только отвечать на этот вопрос бизнеса, но и принимать действенные меры для решения проблемы. Ведь нельзя же в условиях высоких темпов развития экономики, осуществляемых масштабных реформ оставлять бизнес без доступных средств. Нынешние-то кредиты назвать для него легкодоступными язык не поворачивается.

А проблем, мешающих бизнесу, немало. Другой вопрос, серьезно беспокоящий предпринимателей, связан с так называемым режимом регулирования валюты, что также отмечал в свое время haqqin.az. Согласно действующим сегодня правилам, утвержденным ранее Палатой, товары, полученные в обмен на авансовые платежи за рубежом, должны быть импортированы в Азербайджан в течение 270 дней. По словам предпринимателей, занимающихся импортно-экспортными операциями, такие правила официально существовали и ранее, когда банки контролировались лишь Центробанком. Но главный банк страны относился к ее условиям с пониманием, а Палата ужесточила подход к этой проблеме, которая иногда принимала просто невообразимые формы. И это не только сокращение срока с 360 до 267 дней.

В целом, это правило нужно, без него выведенные деньги (валюта) могут и вовсе не вернуться в страну. Да, предварительно оплаченные товары или услуги нужно своевременно доставлять в страну. А в случае нарушения сделки - вернуть ранее уплаченную сумму, причем в указанный срок. И в случае закупки обычных товаров, скажем, продуктов питания или одежды, регулятор может устанавливать свои сроки. Но ведь есть и сложное оборудование, для проектирования и изготовления которого требуется не один год. Тут в установленный регулятором срок никак не уложиться. Казалось бы, все просто - достаточно взглянуть в условия контракта между заказчиком и исполнителем. Здесь специалисты с обеих сторон все четко просчитали, в том числе и сроки исполнения отдельных этапов, и всего заказа в целом. Но Палату бизнесу так и не удалось убедить, и он до сих пор несет крупные потери. Кроме того, оборудование поступает в Азербайджан в виде деталей и отдельных узлов. Но при этом также налагается штраф на предпринимателей, который объясняется расхождениями в документации. И бизнес предлагает Эльману Рустамову вернуть регулирование валюты в прежнюю форму сроком на 360 дней. А также использовать специальные механизмы при импорте сложного оборудования, например, историю сделки.

Да, предприниматели выдвинули свои предложения. Теперь слово за главным банкиром. Как он поступит, покажет время. Скорее всего, он пойдет навстречу бизнесу. Потому что это – веление времени, развитию бизнеса должен помогать каждый. Помогать, а не палки в колеса вставлять. Ведь не случайно же главный банкир страны первые же дни нового года посвятил встрече с предпринимателями, обсуждению с ними наболевших вопросов.