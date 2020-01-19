Трамп планирует прекратить «родильный туризм» в США

Глава Белого дома намерен ужесточить правила выдачи виз для приезжающих в США иностранок, собирающихся рожать в этой стране для того, чтобы автоматически получать американское гражданство, пишет портал Axios со ссылкой на членов администрации президента.

Предоставление гражданства США по праву рождения гарантируется четырнадцатой поправкой основного закона этой страны, которую президент Трамп называет «откровенно смешной».

«С помощью перемен можно будет разобраться с вопросами нацбезопасности и правоприменительными рисками, которые связаны с "родильным туризмом". К примеру, c наличием криминальной деятельности в данной индустрии», — цитирует издание источник в Белом доме.

Изменению, по его словам, подвергнутся правила выдачи виз типа В, выдаваемые для въезда на короткий срок для туристических и деловых целей.

В случае, если сотрудники Госдепа выявят, что заявители планируют въезд в США с целью получения гражданства для своих детей, они могут отказать в выдаче документа.

Специалисты по выдаче виз, согласно сообщению, достаточно квалифицированы для того, чтобы распознать подобные намерения.

По оценкам американского Центра исследования иммиграции, каждый год на территории Соединенных Штатов рождается свыше 33 тысяч детей иностранцев.