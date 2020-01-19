Пресс-секретарь Эрдогана об итогах переговоров по Ливии

Конференция по Ливии в Берлине дает возможность для прекращения вооруженного конфликта в этой стране и политического урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Anadolu.

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

"Берлинский саммит - важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования. Эффективная и многогранная дипломатическая деятельность нашего президента сделала Турцию одним из ключевых участников процесса", - написал Калын в Twitter.