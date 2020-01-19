Смертельный вирус из Китая добрался до Южной Кореи

Заболела 35-летняя женщина, которая приехала из города Ухань в китайской провинции Хубэй, где и началось распространение нового вируса.

Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее. Как передает агентство «Ренхап», об этом объявили в Корейском центре по контролю и профилактике заболеваний.

Ей стало плохо в аэропорту Инчхон: поднялась температура, начались проблемы с респираторной системой и проявились другие характерные симптомы. Женщину отвезли в местную больницу и изолировали.

Ранее правительство КНР сообщало о почти 200 случаях заражения новым коронавирусом. Трое заболевших умерли. Также единичные случаи заболевания зафиксированы в Японии и Таиланде.

В Пекине утверждают, что вирус не передается от человека к человеку, однако Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока этого нельзя исключить.

В минувшие выходные в Ухане было зарегистрировано 198 новых случаев пневмонии, вызванной этим коронавирусом. В новом аэропорту Пекина выявили еще двух заболевших среди тех, кто прилетел из Уханя. Еще один человек заболел в провинции Гуандун.

Ранее сообщалось, что все первые заболевшие посещали в Ухане рынок морепродуктов.