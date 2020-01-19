В День всенародной скорби – 20 Января руководство и коллектив Государственного таможенного комитета посетили Аллею шехидов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Сегодня в день 30-летней годовщины трагедии 20 Января коллектив Государственного таможенного комитета наряду с жителями столицы и представителями государственных и общественных организаций почтил память погибших за свободу и независимость Азербайджана. Сотрудники Госкомитета возложили цветы на могилы шехидов и почтили память погибших.