Миллиардеры оказались богаче 60% населения Земли

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 миллиарда людей с более низкими доходами. Это больше, чем половина населения Земли, которое достигло 7,8 миллиарда человек. Об этом говорится в исследовании благотворительной организации Oxfam, пишет «Лента.ру».

Эксперты подсчитали, что если бы человек ежедневно откладывал по 10 тысяч долларов с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до нашей эры), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера, который входит в топ-5 самых богатых.

Составители доклада также подсчитали, что совокупный капитал 22 богатейших мужчин эквивалентен состоянию всех женщин Африки вместе взятых. По мнению исследователей, в основе такого неравенства лежит «ущербная и сексистская экономическая система».

Исследователи указывают, что большинством миллиардеров являются мужчины. При этом женщины в современном мире занимаются так называемым неоплачиваемым трудом (домашняя уборка, готовка, уход за детьми, больными и стариками) и работают на низкооплачиваемых работах.

Эксперты призвали правительства всего мира построить такую экономическую систему, которая будет вознаграждать людей за труд, приносящий реальную пользу обществу, а не поощрять бесконечную погоню за прибылью и богатством. Исследователи считают, что этого можно добиться за счет инвестиций в национальные системы здравоохранения и введения прогрессивной шкалы налогообложения.