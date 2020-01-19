Fitch прогнозирует снижение госдолга Азербайджана

Краткосрочные РДЭ в местной и иностранной валюте подтверждены на уровне "B", рейтинг эмитента по старшему необеспеченному долгу в местной и иностранной валютах - на уровне "BB+", рейтинг странового потолка и рейтинг эмитента по старшим необеспеченным краткосрочным облигациям в местной валюте - на уровне "BB+".

По оценкам Fitch, профицит сводного бюджета Азербайджана увеличился до 6% ВВП в 2019 году. Высокие экономические показатели поддерживаются устойчивой ценой на нефть, которая в 2019 году составила в среднем $65 за баррель, а также увеличением добычи газа. "Рост добычи и начало экспорта газа в Европу в 2020 году будут поддерживать в ближайшие годы экономику Азербайджана и компенсировать замедление добычи нефти", - подчеркивается в сообщении.

Аналитики агентства считают, что увеличение социальных расходов на фоне некоторого падения средней цены на нефть в 2020-2021гг ($62,5 за баррель в 2020 году и $60 за баррель в 2021 году), могут привести к снижению профицит сводного бюджета до 4,4% ВВП в текущем году и 4,2% ВВП в следующем. Приоритетом расходов правительства на 2020 год, в том числе, является запуск обязательного медицинского страхования (1,1% ВВП)

Fitch подчеркивает, что госдолг Азербайджана равен 18,9% ВВП, что намного ниже показателя для стран, имеющих рейтинг "BB" (46,5% ВВП). Такая ситуация обусловлена сильными фискальными и внешними буферами Азербайджана. В связи с этим агентство прогнозирует снижение к 2021 году размера госдолга до 17,7% ВВП на фоне роста активов Государственного нефтяного фонда и среднего профицита счета текущих операций платежного баланса на уровне 9,9% ВВП в 2018-2021гг.

При этом агентство отмечает сохраняющуюся уязвимость экономики Азербайджана к ценам на нефть, это касается как доходов от экспорта углеводородов, так и стабильности обменного курса.