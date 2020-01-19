Зеленский рассказал, когда уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, в чём-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», - рассказал Зеленский. Так украинский лидер прокомментировал скандал, в который попал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.