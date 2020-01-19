Саргсян: Придет время, отвечу на все вопросы

Во время похорон экс-главы Службы национальной безопасности Армении Георгия Кутояна журналисты попытались побеседовать с бывшим президентом страны Сержем Саргсяном.

Как пишет Sputnik Армения, экс-президент отказался отвечать на вопросы представителей СМИ: "Прошу оставить меня в покое. Придет время, и я отвечу на все интересующие вас вопросы".

Вопрос, когда же придет это время, Саргсян также оставил без ответа.

Напомним, тело Георгия Кутояна с огнестрельным ранением в области виска было найдено 17 января. На месте происшествия правоохранители нашли свыше 30 гильз от патронов. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".