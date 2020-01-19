Принц Гарри об отказе от королевского титула: «Другого выбора не было»

Принц Гарри рассказал, что он и его супруга Меган Маркл чувствовали, что у них нет "другого выбора", кроме как оставить королевскую семью.

Как пишет Дойче велле, накануне герцог Сассекский, выступая с речью на мероприятии своей благотворительной организации Sentebale в Лондоне, заявил, что это решение далось ему тяжело: "Я испытываю глубокую печаль из-за того, что все пришло к этому. Было много месяцев переговоров после многих лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но у меня не было другого выбора, учитывая, как все развивается".

Гарри отметил, что хотел бы продолжить служить королеве, Содружеству наций и своим военным ассоциациям, не получая при этом бюджетных средств. "К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил он.

О намерении отказаться от своих королевских титулов принц Гарри и Меган Маркл заявили 8 января. Супруги сообщили, что хотят быть финансово независимыми от бюджета британской королевской семьи, ограничить контакты со СМИ, создать благотворительный фонд и продолжать поддерживать королеву.