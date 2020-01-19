Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:23

Цай Инвэнь по итогам голосования, прошедшего 11 января, во второй раз избрана президентом Тайваня/Тайбэя. Основным пунктом ее предвыборной программы было сопротивление Пекину. Не обладая какой-то выдающейся харизмой и будучи не слишком умелым оратором, эта женщина с внешностью преподавателя университета любит быть первой. Первая женщина-президент Тайбэя, первая женщина-председатель крупной местной политической партии, первая, кто стал президентом, не занимая ранее выборных должностей, первая на острове и в Азии женщина, которая достигла высот в большой политике являясь выходцем из обычной по тайваньским меркам семьи.

Ну а если добавить, что идеалами для нее являются Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель – то становится понятным: 63-летняя Цай Инвэнь (кстати, Цай – это фамилия, у китайцев она идет впереди имени) умеет добиваться своего. Начиная с 2012 года, когда она впервые приняла участие в президентских выборах, количество отданных за нее голосов постоянно росло. Нет, не слишком быстрыми темпами, но каждый раз – все больше и больше. А в нынешнем январе она вообще совершила невозможное – в конце 2018 года, на исходе первого президентского срока, ее рейтинг составлял 15 процентов. На недавних выборах свои голоса за нее отдали 57% избирателей. Причем обошлось без накручивания и административного ресурса, даже самые непримиримые ее оппоненты признали, что голосование проходило без всяких нарушений. В этом вся госпожа Цай – методично, «капля камень точит», шаг за шагом – и вот уже желаемое у нее в руках. Последняя, одиннадцатая по счету дочь в семье выбившегося из автомехаников в бизнесмены отца, девочка очень хотела стать историком и археологом. Отец и мать – простая домохозяйка, решили иначе. Они хотели видеть ее адвокатом, который ведет правовые вопросы семейного бизнеса. Цай Инвэнь уступила их уговорам, но, судя по всему, это был единственный раз, когда кто-то заставил ее поступиться собственным мнением. Курс юриспруденции в Национальном университете Тайваня, Корнеллская юридическая школа, элитнейшее учебное заведение, входящее в знаменитую «лигу Плюща», Лондонская школа экономики и политических наук – блестящее образование позволило госпоже Цай выдвинуться в первый эшелон тайваньских правоведов. Какое уж сопровождение семейного бизнеса, родители и мечтать не могли, что их дочь попадет туда, где, собственно, и рождается власть. В 1993 году она получила первый правительственный заказ – тогдашний президент Ли Тэн-хуэй назначил ее главой экспертной группы, которая должна была обосновать два тезиса. Первый – о том, что Тайвань не является частью Китайской Народной Республики, второй – что нет никаких причин для «воссоединения» острова с материковым Китаем, а принцип «одна страна – две системы» абсурден и принят быть не может.

Цай Инвэнь и возглавляемая ею команда с поставленной задачей справились, на долгие годы определив ту «красную линию», за которую не имеет права заходить ни один крупный тайваньский политик. Но наиболее убедительными выводы экспертной группы оказались… для ее руководителя. В невозможность воссоединения с материком госпожа Цай уверовала безоговорочно, подобно евангельскому Савлу, ставшему апостолом Павлом – и никогда с тех времен не допускала даже тени сомнений в том, что может быть иначе. В 2004 году она, имея уже огромный опыт административной работы, присоединилась к Демократической прогрессивной партии (ДПП), где сразу заняла видное место. Хотя поначалу ее выбор был странен для окружающих – костяк партии составляли агрессивные демагоги и популисты, старательно лепившие образы «выходцев с городских улиц», «агитаторы, горланы, главари», этакие тайваньские жириновские – и профессор Цай в этой компании смотрелась несколько, мягко говоря, противоестественно. Выходец их этой партии Чэнь Шуйбянь тогда занимал пост президента Тайбэя и столкнулся с обычной для таких случаев проблемой: ораторов в ДПП масса – работать некому, да и не умеют, как оказалось, проверенные партийные кадры в государственное управление. Поэтому Цай Инвэнь вскоре оказалась в кресле вице-премьера, одновременно возглавив комиссию по защите прав потребителей – весьма серьезную организацию с контрольными функциями и широкими полномочиями. Тем не менее в ДПП ее считали чисто технической фигурой, по сути, приглашенным специалистом, наемным менеджером. И уж совершенно никто не мог ожидать того, что произошло впоследствии, когда именно эта «техническая фигура» сначала спасла репутацию партии, отмыв ее от обвинений в масштабной коррупции, затем – в 2008 и в 2010 годах выиграла на выборах председателя партии и возглавила ее. А потом привела ДПП к триумфу 2014 года, когда на муниципальных выборах партия выиграла в 13 из 22 округов страны.