Экс-футболист «Карабаха»: «Гурбан Гурбанов закрывал глаза на то, что мы пьем пиво»

Отдел спорта 14:30

Бывший игрок футбольного клуба «Карабах», поляк Якуб Жезничак рассказал о своем пребывании в азербайджанском клубе, о жизни в Баку, об отношении к алкоголю главного тренера Гурбана Гурбанова и памятном выступлении в Лиге чемпионов, сообщает haqqin.az со ссылкой на польский телеканал TVP Sport.

Жезничак покинул «Карабах» по окончании прошлого сезона и вернулся на родину, где стал футболистом «Вислы». До этого защитник провел два сезона в агдамском клубе, куда перебрался из варшавской «Легии», в которой отыграл 14 сезонов. Отвечая на вопрос о причинах ухода из «Карабаха, 34-летний Жезничак говорит, что покинул клуб не из-за того, что стал хуже готов физически. «Нет, у меня не было проблем с физподготовкой. В Баку мы каждый год играли в еврокубках, проводили довольно много матчей. Игры шли через каждые три-четыре дня, как и в «Легии» в последние годы. Я привык к этому ритму и все еще мог попробовать свои силы заграницей. У меня было несколько предложений, в том числе и из Азербайджана, но я поблагодарил всех и уехал. Я также мог поехать в Австралию, но это было невыгодно с финансовой точки зрения. Поэтому я решил вернуться в Польшу». Якуб Жезничак рад, что принял решение отправиться в «Карабах», несмотря на то, что в Польше весьма неоднозначно отнеслись к этому. «Оглядываясь назад, могу сказать, что я в восторге от этого решения, - продолжает футболист. - Я совсем не жалею об этом, потому что это были удивительные два года. У нас были отличные соперники в еврокубках: «Арсенал», «Рома», «Челси», «Атлетико»… Мы играли на красивых стадионах.

Я столкнулся с другой культурой, с другими обычаями. Баку - красивый город, он хорошо развивается. В Баку я встретил много иностранцев, работающих в крупных компаниях. У азербайджанцев свой менталитет. Лично я ожидал, что религиозность местных жителей будет более выразительной, но это не было так заметно. Все ограничивалось молитвами пять раз в день. Что меня удивило, так это большое количество времени, которое мы проводили на базе клуба. В Польше это четыре, может быть, пять часов в день. В Азербайджане мы были на базе около восьми часов. Таковы были правила. Но надо признать, что у нас были отличные условия: наши собственные комнаты, столовая, бассейн, тренажерный зал. Жаловаться было не на что.

Матчи Лиги чемпионов мы проводили на Олимпийском стадионе, который вмещал около 70 тысяч зрителей. Стадион был почти заполнен. А на игры национального чемпионата билеты были бесплатными, но собиралось около тысячи человек. Я заместил большую разницу между чемпионатами Азербайджана и Польши. Если в Польше защитник вступает за матч в 20-30 единоборств, то в Азербайджане – 7-8. Тут, правда, надо сказать, что я играл в команде, доминирующей над остальными, поэтому было много игры с мячом, много атак. Примерно как в «Легии». Мы играли с позиции силы. А что касается общего уровня азербайджанского чемпионата, то я думаю, что любая команда, играющая в чемпионате Азербайджана, могла бы справиться с «Вислой». По словам Жезничака, главной причиной, по которой он не продлил контракт с «Карабахом» является лимит на легионеров в азербайджанской Премьер-лиге. «Карабах» в основном атаковал, поэтому защитникам не приходилось много работать, - объясняет поляк. - В каждой команде должно быть минимум пять азербайджанских игроков плюс молодой футболист младше 21 года. Поэтому если президент клуба хочет потратить больше денег на иностранца, он, скорее всего, купит нападающего, который даст ему преимущество над противником. Защитники из других стран не являются желанным товаром в Азербайджане». Польский футболист отмечает высокий профессионализм игроков «Карабаха» и соблюдение спортивного режима с их стороны. «В «Карабахе» была «аллергия» на алкоголь. Тренер (Гурбан Гурбанов – Ред.) очень внимательно следил за этим и контролировал нас. Даже после выхода в групповой этап Лиги чемпионов или победы в национальном чемпионате в раздевалке не было шампанского, мы праздновали с газированной водой. Но позднее, если нам хотелось выпить пива, тренер стал относиться к этому более терпимо, особенно если это касалось иностранцев. Он знал, что мы далеко от своих семей, нам нужна компания, нам нужно снять стресс и поэтому закрывал на это глаза. Иностранные футболисты жили в большом жилом комплексе, рядом с которым было много пабов и клубов.