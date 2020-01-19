Шахдаг и Туфандаг в десятке лучших горнолыжных курортов СНГ

Туристический портал «ТурСтат» к Всемирному дню снега, отмечаемому с 2012 года в предпоследнее воскресенье января, представил рейтинг самых популярных горнолыжных курортов СНГ у российских туристов для отдыха и путешествия этой зимой.

Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на «ТурСтат», лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Беларуси, Азербайджане, Киргизии и Узбекистане.

В первую десятку лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, посещаемых туристами, входят Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Беларуси, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Каракол в Кыргызстане и Чимган в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.