Путин предложил сменить генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить генпрокурором страны Игоря Краснова, занимающего ныне пост заместителя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщает РИА Новости.
Нынешнего генпрокурора Юрия Чайку российский президент предложил освободить от должности «в связи с переходом на другую работу».
В соответствии со статьей 83 Конституции РФ, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность генпрокурора и предложение об освобождении того от должности. Назначает генпрокурора на должность и снимает его с должности Совфед.