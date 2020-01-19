Москва о странном поведении Хафтара в Берлине: «Отключил телефон, не выходил на связь»

Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать предложенный вариант соглашения о перемирии в Ливии. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Москве.

«В Берлине именно Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии. Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», — пояснил он.

Конференция по Ливии проходила в Берлине накануне. В ней принимали участие стороны конфликта: Халифа Хафтар и глава признанного ООН правительства национального согласия Файез Сарадж. Также в конференции участвовали Россия, Турция, США, Франция, Китай, ОАЭ, Египет, Алжир и Великобритания. 13 января в Москве также прошли переговоры, по итогам которых не удалось достичь соглашения о перемирии: Хафтар также покинул Россию, не подписав документ.