Лукашенко сменил военное руководство Беларуси: «Время непростое»
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова на пост госсекретаря Совета безопасности. Главой Минобороны по решению Лукашенко стал генерал-майор Виктор Хренин, ранее руководивший войсками Западного оперативного командования, сообщает БелТА.
Начальником Генштаба ВС Беларуси назначен генерал-майор Александр Вольфович, занимавший пост первого замначальника Генштаба.
Кадровые перестановки президент Беларуси объяснил тем, что «очень важно сейчас поднять значимость войск», а также отметил, что «военная организация не терпит неопределенности»: «Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае».