Житель Закаталы хотел заработать на краснокнижных оленях
В Габале на территории поселка Вандам задержан мужчина, который пытался продать занесенных в Красную книгу Азербайджана оленей.
Как сообщает пресс-служба МВД, во время осмотра грузовика Iveco, за рулем которого находился житель Закатальского района Гаджиомар Аббасов, в кузове автомобиля были обнаружены два оленя, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Водитель задержан в качестве подозреваемого лица. По его словам, он привез оленей из Закаталы в Габалу для продажи.
Олени переданы в Шахдагский национальный парк. Ведется расследование.